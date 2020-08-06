В Северной Осетии введут льготные проездные билеты в маршрутных такси

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 августа. /ТАСС/. Льготные проездные билеты введут в маршрутных такси в Северной Осетии. Об этом сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики по итогам встречи главы Северной Осетии Вячеслава Битарова с генеральным директором ООО "Трансавто" Александром Кубаловым.

"Предполагается регулярное обновление подвижного состава, официальное трудоустройство водителей, что даст дополнительный доход в бюджет республики. Планируется безналичный прием оплаты проезда, - говорится в сообщении. - Система ГЛОНАСС для мониторинга движения общественного транспорта, как пассажирами, так и контролирующими органами, единый проездной билет с льготным тарифом, по которому пассажир имеет возможность поехать в общественном транспорте дешевле, чем за наличный расчет, тем самым появляется возможность контролировать динамику пассажиропотока и финансовых потоков".

Кроме того, предполагается установить тариф, по которому пассажир в течение одного часа будет иметь возможность совершить пересадку без дополнительных затрат. Также в каждом автобусе будет установлено видеонаблюдение.

Битаров заверил генерального директора ООО "Трансавто" в том, что необходимые меры поддержки для организации будут оказаны, так как обеспечение безопасности и комфорта жителей Северной Осетии является приоритетом властей.

"Задача руководства республики заключается в том, чтобы обеспечить высокое качество обслуживания населения в сфере пассажироперевозок и достаточное количество подвижного состава на маршрутах. В связи с этим мы готовы рассмотреть озвученные предложения и оказать поддержку", - сказал Битаров.

На сегодняшний день в Северной Осетии работают 2 655 маршрутных такси. Жители республики часто жалуются на неудовлетворительное состояние транспорта, перегруженность и нарушение графика движения.