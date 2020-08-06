Исследование: модернизация очистных сооружений необходима для улучшения экологии в СКФО

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Регионам Северного Кавказа необходимо провести обновление и модернизацию канализационных и водоочистных сооружений для улучшения экологической обстановки в округе. Об этом говорится в сводном анализе инвестиционной привлекательности субъектов Северного Кавказа, опубликованном на официальном сайте полномочного представителя президента РФ в СКФО.

"В настоящее время в регионах СКФО водоочистные сооружения перегружены, часть станций не работает, а на действующих станциях наблюдается значительный износ основных фондов - свыше 60% и наличие нерабочего оборудования. <…> С целью улучшения экологической обстановки в регионах СКФО необходимо наладить процесс обновления и модернизации канализационных сетей - провести работы по замене пластиковых труб, а также осуществить перевооружение существующих очистных сооружений и строительство дополнительных объектов по очистке", - говорится в сообщении.

Ранее проблему сброса неочищенных стоков неоднократно поднимали в Дагестане. В частности, о необходимости строительства новых очистных сооружений в Махачкале говорилось в ходе визита в республику президента РФ Владимира Путина в сентябре 2019 года. По данным властей региона, уровень загрязнения морской воды в прибрежной зоне Каспия сейчас превышает гигиенические нормативы, что усложняет развитие пляжного туризма. Сразу в нескольких городах и территориях региона идет строительство очистных сооружений и канализационных коллекторов.

"В большинстве сельских населенных пунктов СКФО отсутствует централизованная система водоотведения и ливневой канализации, а используемые выгребные ямы являются водопроницаемыми. Неочищенные сточные воды не только являются источником загрязнения водных объектов, но и способствуют ухудшению качества земельных ресурсов и экологической обстановки в целом в СКФО. Особенно негативно это может сказаться на позиционировании СКФО как региона с большим потенциалом развития лечебно-оздоровительного, рекреационного и экологического туризма", - отмечается в исследовании.

Сводный анализ инвестиционной привлекательности субъектов Северо-Кавказского федерального округа был подготовлен ассоциацией "Северный Кавказ" по поручению полпреда президента РФ в СКФО Юрия Чайки. Документ, в частности, содержит сводный анализ основных факторов, формирующих инвестиционный климат СКФО, анализ инвестиционной привлекательности регионов округа и их конкурентных преимуществ, действующих направлений поддержки инвестирования, анализ перспективных направлений для инвестирования и перспективных возможностей межрегиональной производственной интеграции в СКФО.