Строительство водопровода позволит обеспечить чистой водой 26 тыс. жителей КЧР к 2023 году

ЧЕРКЕССК, 6 августа. /ТАСС/. Строительство сельского водопровода началось в Карачаево-Черкесии (КЧР), что позволит к 2023 году обеспечить качественным бесперебойным водоснабжением более 26 тыс. жителей республики. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Министерстве строительства и ЖКХ КЧР.

"В Карачаево-Черкесии в текущем году начато строительство Карачаевского сельского группового водопровода. Строительство данного объекта позволит обеспечить бесперебойным качественным водоснабжением 11 населенных пунктов Карачаевского, Усть-Джегутинского муниципальных районов и Карачаевского городского округа численностью 26 721 человек", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, работы будут проводиться в рамках федерального проекта "Чистая вода", нацпроекта "Экология". Отмечается, что новый водопровод обеспечит водой жителей поселков Правокубанский, Белая гора, Кубрань, Орджоникидзевский, Малокурганный, аулов Новый Карачай, Кумыш, Хумара, аула Сары-Тюз, села Коста Хетагурова и станицы Красногорской.

Ранее министр строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесии Евгений Гордиенко сообщил ТАСС, что в текущем году планируется завершить реконструкцию системы водоснабжения Черкесска, которая началась в 2008 году. В рамках проекта будет реконструировано около 80 км водопроводных сетей и около 2 км канализационных.

Как ранее сообщил глава республики Рашид Темрезов, к 2024 году за счет нацпроекта "Экология" планируется обеспечить качественной питьевой водой 80% жителей республики.

Федеральный проект "Чистая вода" входит в состав нацпроекта "Экология". Он предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. Всего на него планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (в том числе из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3,206 трлн рублей).