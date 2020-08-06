Трутнев предложил привлекать в СКФО крупные институты развития, в том числе РФПИ и ФРДВ

НАЛЬЧИК, 6 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил привлекать крупные институты развития, в том числе Российский фонд прямых инвестиций, для финансирования проектов на Северном Кавказе. Во время рабочей поездки по региону он заявил, что мандат Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) также может быть расширен на макрорегион.

"Надо добавлять доступность и, скажем так, снижать стоимость финансирования. Потому что ресурсов заемных мало, они дорогие, для длинных проектов они вообще не очень годятся. Поэтому мы попробуем сюда вытащить на площадку институты развития - это и Российский фонд прямых инвестиций, это и Фонд развития Дальнего Востока - мы планируем его мандат расширить на территорию Северного Кавказа", - сказал Трутнев журналистам после совещания в регионе.

По его словам, с помощью этих институтов развития планируется снизить ставки по кредитам для бизнеса на Северном Кавказе. Вице-премьер отметил, что предоставлять льготное финансирование возможно также с помощью субсидирования процентных ставок. Этот механизм мог бы заменить прямое государственное финансирование проектов в округе, пояснил он.

"[Механизм] у нас есть, законодательством предусмотрен. И мы говорили, что те деньги, которые от федерального центра даются, <…> лучше пустить на снижение цены кредита, тогда мы гораздо большее количество людей охватим, гораздо больше сможем запустить новых проектов за счет дешевой стоимости денег", - сказал Трутнев.

Ранее вице-премьер говорил, что в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) необходимо активнее использовать механизмы привлечения частных средств. По его словам, одними бюджетными средствами нельзя добиться экономического развития округа. Он отмечал, что бюджетные инвестиции должны использоваться как инструмент, создающий возможности для реализации проектов частных инвесторов.

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