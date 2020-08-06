Программу льготной ипотеки для медиков начали на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Медицинские работники Ставропольского края смогут купить жилье в ипотеку на льготных условиях. Программа будет действовать в регионе до конца 2020 года, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

"Льготную программу ипотечного кредитования для медицинских работников запустило в регионе Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края. Специальные условия действуют на покупку готового и строящегося жилья, жилого дома или рефинансирование ипотечного кредита. <…> Программа действует до 31 декабря 2020 года и доступна для всех медицинских работников региона, не зависимо от категорий и наличия высшего медицинского образования", - говорится в сообщении.

Первоначальный взнос по льготной ипотеке составит от 10%, кредит суммой до 15 млн рублей можно будет взять на срок до 30 лет. Взять ипотеку на строительство жилья можно будет взять от 7,6% годовых, на готовое жилье - от 8,4%, купить дом можно по ставке - от 9,7% годовых.

"Кроме того, практически по всем программам, реализуемым агентством, можно рефинансировать ранее взятые кредиты по более низкой ставке. Все они должны помочь снизить финансовую нагрузку на медиков и других ставропольцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений края Виталия Зритнева.

Ипотечное инвестиционное агентство Ставропольского края создано в 2010 году для реализации государственной политики по повышению доступности жилья. Основным акционером является правительство Ставропольского края. Агентство является участником краевой государственной программы "Развитие градостроительства, строительства и архитектуры".