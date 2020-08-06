Архив Ставрополья опубликовал более 13 тыс. документов периода Великой Отечественной войны

СТАВРОПОЛЬ, 6 августа. /ТАСС/. Государственный архив Ставропольского края оцифровал и опубликовал более 13 тыс. копий документов о положении региона в годы Великой Отечественной войны. В рамках проекта "Без срока давности" обнародованы также документы, ранее не публиковавшиеся, сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике.

"В рамках проекта на главной странице официального сайта комитета Ставропольского края по делам архивов создан раздел "Без срока давности", содержащий более 13 тыс. копий документов. Часть из них ранее не публиковалась. Это тематические подборки о военном положении в крае, о партизанском движении, об эвакуации людей из региона и других событиях военных лет", - говорится в сообщении.

В частности, работники архива опубликовали базы данных о жертвах среди мирного населения в период оккупации, акты "о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков и их пособников". Один из опубликованных документов - акт описания внутреннего вида одной из машин, которые применялись гестаповцами для убийства газом арестованных мирных жителей в Пятигорске.

"Машина больших размеров, типа грузовой, крытая, внутри разделенная проволочными сетками <…> Машина могла вместить около 30 - 40 человек. Ширина отделений была такова, что человек, стоящий боком по ходу машины, касался плечом сеток", - приводится на сайте краевого Государственного архива описание со слов молодого человека, проживавшего в соседнем с гестаповцами дворе.

Участники проекта создают федеральный сборник "Без срока давности", многотомник будет содержать серию региональных разделов. "В проекте участвуют субъекты России, оккупированные в годы войны. В ставропольский том сборника отобрано порядка 150 архивных документов, отражающих преступления нацистов и их пособников против мирного населения на территории края", - отмечают в управлении.

В августе 1942 года нацистские войска вторглись на территорию Ставрополья, к 1 сентября была оккупирована почти вся территория края, проводились массовые расстрелы и уничтожение мирного населения. Регион был полностью освобожден 25 января 1943 года. По данным Государственного архива Ставропольского края, за пять с половиной месяцев оккупации в регионе погибли более 32 тыс. человек.

"Без срока давности"

Поисковое движение России реализует проект "Без срока давности" при содействии Федерального архивного агентства, Генеральной прокуратуры РФ, Следственного комитета РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Министерства обороны РФ, Российского исторического общества и Российского государственного гуманитарного университета. Реализация проекта развивается в трех направлениях: архивно-исследовательское; поисковое, с передачей результатов работы в следственные органы; просветительское.