В селе под Тулой построят дом культуры за 140 млн рублей по программе Минсельхоза России

ТУЛА, 6 августа. /ТАСС/. Проект комплексного развития села Дедилово в Тульской области, которое входит число исторических поселений Большой засечной черты, получил одобрение Минсельхоза РФ. По программе поддержки сельских территорий там построят Дом культуры стоимостью более 140 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

"6 августа стали известны результаты конкурса проектов, организованного Минсельхозом России в рамках программы по комплексному развитию сельских территорий. По инициативе губернатора Алексея Дюмина на конкурс был направлен проект "Комплексное развитие села Дедилово муниципального образования Дедиловское Киреевского района Тульской области". В итоге он получил одобрение жюри. В рамках проекта за два года будет построен Дом культуры площадью 3 тыс. кв. м, объем финансирования объекта - более 140 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, в ближайшее время власти проведут аукцион среди потенциальных подрядчиков, после этого начнется строительство. Существующий сейчас в селе Дом культуры построен в 1959 году и находится в аварийном состоянии. В новом здании помимо традиционных площадок для культурно-досуговой деятельности, планируется создать мини-музей "Дедославль - колыбель земли Тульской" и экспозицию, посвященную крестьянскому быту. "Село Дедилово (ранее город Дедославль) входит в число древних городов-крепостей в составе Большой засечной черты и станет одним из населенных пунктов, где будут проходить мероприятия к 500-летию Тульского кремля", - отметили в пресс-службе.

Тульский кремль - памятник оборонного зодчества XVI века. Завершение его строительства в 1520 году и начало создания системы оборонительных укреплений Большой засечной черты имело ключевое значение в истории России. Эта система укреплений в XVI-XVII вв. протянулась более чем на 4 тыс. км и объединила территории нынешних Тульской, Калужской, Московской, Рязанской, Орловской и Белгородской областей.

Первое упоминание в Ипатьевской летописи о Дедославле относится к 1146 году, в XIII веке он был разорен кочевниками. В 1553-1554 годах начинается возрождения города, в нем строят деревянную крепость, которая стала частью сооружений засечной черты.