В Ингушетии волонтеры очистили от мусора берега реки Ассы

МАГАС, 6 августа. /ТАСС/. Экоактивисты Ингушетии очистили более 10 км береговой линии горной реки Ассы и собрали около 350 мешков мусора в рамках акции "Вода России", говорится в сообщении пресс-службы Минприроды региона.

"Завершился цикл экологических субботников, реализованных в рамках проекта "Эколокация", а также в рамках Всероссийской акции по очистке берегов водоемов "Вода России" по очистке наиболее загрязненных территорий. В течение трех дней около 30 волонтеров объединили свои усилия по уборке от мусора более 10 км береговой полосы реки Асса, им удалось собрать около 350 мешков мусора. Экологический проект реализован командой Центра молодежных инициатив при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи", - говорится в сообщении.

Цель проекта заключалась в том, чтобы поддержать порядок на берегах рек Ингушетии, усилить общественную активность и формировать бережное отношение молодежи к природе. Акция завершилась массовым пикником в горном районе республики.

"В благодарность за проделанный труд для 30 эковолонтеров был организован пикник на свежем воздухе, который прошел в окружении сразу трех достопримечательностей: Столовой горы, храма Тхаба-Ерды и горы Цей-лоам", - уточняет пресс-служба.

Акция "Вода России" по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года. С 2019 года акция "Вода России" стала частью федерального проекта "Сохранение уникальных водных объектов" (входит в нацпроект "Экология"). К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.