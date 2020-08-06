Трутнев заявил о необходимости в прозрачных условиях господдержки инвестпроектов в СКФО

НАЛЬЧИК, 6 августа. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев считает необходимым разработать единые и прозрачные условия государственной поддержки инвестпроектов на Северном Кавказе. Об этом он сообщил в четверг в ходе первой рабочей поездки по региону.

"По поводу финансирования проектов и поддержки их со стороны государства. Мы были сегодня на двух проектах - хорошие проекты: склад оптовый, фабрика по производству упаковочных ящиков. Все это совершенно необходимо, но непонятно, на каких принципах оказана государственная поддержка - там 60% [государственных инвестиций], здесь другое количество. <…> Условия должны быть едиными, мы должны разработать единые, справедливые, прозрачные для всех условия", - сказал Трутнев журналистам после совещания в регионе.

Он пояснил, что на Дальнем Востоке, где уже создана специальная система преференций для бизнеса, инвестор может получить от государства до 10% от объема капитальных вложений, причем, эти средства должны направляться на создание инфраструктуры. "Только в инфраструктуру - в капитальные расходы и строительство мы не пойдем. А вот если нужно подтянуть дорогу, линию электропередачи - пожалуйста, это наша работа. Мне кажется, что это правильно, во всяком случае, на Дальнем Востоке это работает, и не понимаю, почему это не может работать на Северном Кавказе", - отметил Трутнев.

Ранее вице-премьер говорил, что в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) необходимо активнее использовать механизмы привлечения частных средств. По его словам, одними бюджетными средствами нельзя добиться экономического развития округа. Он отмечал, что бюджетные инвестиции должны использоваться как инструмент, создающий возможности для реализации проектов частных инвесторов.

Указами президента РФ 21 января утверждена структура российского правительства и его новый состав. Министерство РФ по делам Северного Кавказа было упразднено, его правопреемником назначено Минэкономразвития. В новом составе кабмина Юрий Трутнев сохранил пост вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО. Он продолжил курировать развитие Дальнего Востока и Арктики, но при этом также получил полномочия по развитию Северного Кавказа, приоритетных территорий России, свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.