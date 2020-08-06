Эксперт: аппараты "Мир" помогут собрать доказательства для расширения шельфа РФ в Арктике

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. /ТАСС/. Научно-исследовательские глубоководные аппараты "Мир" могут оказать большую помощь в сборе ключевых доказательств, необходимых для обоснования в ООН заявки РФ на расширение границ континентального шельфа в Арктике. Однако для этого необходимо государственное финансирование ремонта и эксплуатации аппаратов, сообщил в четверг академик РАН, биоокеанолог Михаил Флинт.

"Пакет доказательной базы о принадлежности нам огромных районов арктического морского дна за пределами экономической зоны России на 90% состоит из моделирования геологического прошлого этого района Земли. <...> Я думаю, погружение в эти районы аппаратов "Мир" и правильный отбор проб могли бы дать материалы, которые подтвердили бы многие научные предположения и выводы моделей", - сказал Флинт в интервью журналу "Вестник отделения наук о Земле РАН" (официальное издание Геофизического центра РАН).

По словам ученого, сейчас аппараты "Мир" находятся в оперативном управлении Института океанологии РАН, однако денег на их ремонт и эксплуатацию пока нет. Другой способ изучения морского дна - применение подводных роботов, которые в мировой практике уже широко используются. Но их разработка требует огромных средств и самого передового научно-технического багажа, которыми ученые не располагают. Сегодня для проведения научных исследований используется только один глубоководный необитаемый аппарат Comanche, который был разработан в Великобритании.

В августе 2015 г. Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 млн кв. км. В планах - присоединение хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса.

По текущим оценкам экспертов, прогнозные ресурсы углеводородов рассматриваемых областей - 4,9 миллиарда тонн условного топлива. Согласно конвенции ООН по морскому праву, для расширения шельфа необходимо доказать континентальную природу прилегающих к нему геологических структур на дне океана. Заявки на расширение границ континентального шельфа Арктики, помимо России, также подали Дания и Канада.

Об аппарате "Мир"

Два российских научно-исследовательских глубоководных обитаемых аппарата "Мир" не имеют аналогов в мире, они способны погружаться на глубине до 6 км. Аппараты внесли большой вклад в исследование мирового океана и озера Байкал. "Миры" использовались во время экспедиции к затонувшей атомной подлодке "Комсомолец". В 2000 году опускались к АПЛ "Курск", чтобы установить причину гибели субмарины. Кроме того, эти аппараты совершили самое большое в истории количество погружений к "Титанику".

С их помощью были сделаны беспрецедентные исследования гидротермальных экосистем в районах крупнейших залежей полиметаллических сульфидных руд на дне мирового океана. С применением "Миров" в период с 1987 по 1991 год проведено 35 экспедиций в Атлантический, Тихий и Индийский океаны, а 2 августа 2007 года впервые в мире было достигнуто дно Северного Ледовитого океана в точке Северного полюса.