Эксперт отметил необходимость взаимодействовать вузам СКФО с образовательными центрами РФ

МАХАЧКАЛА, 6 августа. /ТАСС/. Региональным вузам, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе, необходимо использовать опыт организации обучения в онлайн-формате для расширения сотрудничества с крупными центрами высшего образования страны, внедряя у себя, в том числе, варианты смешанного обучения для повышения эффективности образовательного процесса. Такое мнение высказал ТАСС ректор Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ) Яхья Бучаев.

"Я думаю, что все вузы, особенно региональные, уже поняли необходимость кооперации с крупными образовательными организациями, ведущими в нашей стране, по использованию онлайн-курсов ведущих университетов образовательном процессе. Мы у себя это практикуем уже третий год с Высшей школой экономики, с этого года также заключили соглашение с Санкт-Петербургским политехническим университетом <…> И наша задача - эту географию расширять, идти на контакт со всеми нашими ведущими вузами, которые готовы к такому сотрудничеству", - сказал Бучаев.

По его словам, ДГУНХ каждый семестр включает в свою образовательную программу по 10-12 курсов от вузов-партнеров по системе смешанного обучения. "Студенты изучают этот предмет в аудитории с преподавателем и параллельно изучают этот же курс на платформе вуза-партнера, при этом получая более расширенный материал <…> В конце обучения они сдают экзамен по системе прокторинга (процедура контроля на онлайн-экзамене или тестировании - прим. ТАСС) вузу-партнеру, и далее в дипломе мы пишем, что данная дисциплина сдана, например, в Высшей школе экономики", - пояснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что опыт образовательных онлайн-технологий, полученный во время пандемии коронавируса, по мнению Бучаева, должен быть использован для повышения эффективности обучения не только в школах и вузах, но и при повышении квалификации работающих граждан, в том числе государственных и муниципальных служащих.

"Очень много возможностей открылось, например, в системе дополнительного профессионального образования <…> Когда речь идет в том числе о профессиональном росте муниципальных и государственных служащих, мы сталкиваемся с серьезной проблемой - людям, уже зачисленным на эти курсы, часто очень трудно отрываться от работы, чтобы очно в полном объеме проходить такие курсы <…> С элементами электронного, дистанционного обучения эти вопросы снимаются - человеку не надо постоянно отрываться от основного места работы, он может хотя бы теоретическую часть курса пройти в дистанционном режиме", - считает ректор ДГУНХ.

Уроки дистанционного обучения

При этом, по его словам, процесс организации дистанционного обучения по время пандемии коронавируса в Дагестане столкнулся с рядом сложностей.

"В некоторых районах возникали проблемы с энергоснабжением, отключался свет во время образовательной деятельности, были проблемы с качественной доступностью интернета. <...> Еще одна проблема, о которой раньше не задумывались - выяснилось, что около 60% обучающихся не имеют дома компьютеров и были вынуждены пользоваться смартфонами для обучения, что тоже очень сильно сказалось на качестве. <…> При этом наша (университетская - прим. ТАСС) система дистанционного обучения была полностью готова, мы перешли на онлайн за один день, сразу после выхода федеральных рекомендаций", - рассказал Бучаев.

По его словам, несмотря возникшие проблемы, удалось не допустить срывов в образовательном процессе.

"Система образования первой столкнулась с жизненной необходимостью внедрения цифровизации (во время пандемии коронавируса - прим. ТАСС), и я считаю, что мы с успехом выдержали удар, показали, что мы это можем. Дальше нам нужно все те инструменты, которые мы использовали вынужденно, продолжать использовать теперь уже для повышения эффективности образовательной деятельности ", - заключил эксперт.