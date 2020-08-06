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В Северной Осетии к 2024 году благоустроят более 600 дворовых территорий

В этом году благоустройство проходит на 39 общественных и 152 дворовых территориях

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 августа. /ТАСС/. Более 600 дворовых территорий благоустроят в Северной Осетии к 2024 году, сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики республики.

"У нас в этом году во Владикавказе должно быть благоустроено 30 дворовых и 16 общественных территорий. К 2024 году мы должны благоустроить более 600 дворов и около 180 общественных пространств по всей республике, - сказал заместитель председателя правительства республики Ахсарбек Фадзаев по итогам осмотра объектов, на которых ведутся работы.

В настоящее время уже подходит к завершению реализация плана 2020 года федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". В этом году благоустройство проходит на 39 общественных и 152 дворовых территориях.

На благоустройство набережной реки Терек на одном из участков направлено 35 млн рублей. На объекте провели работы по демонтажу старого асфальтового и плиточного покрытия, в том числе на лестнице, ведущей к набережной. Взамен будет выложено 18 тыс. квадратных метров нового покрытия из брусчатки и асфальта. Проводится и реконструкция лестницы, будет уложено 280 квадратных метров базальтовой плитки. Работы завершатся к концу года.

Завершается и благоустройство сквера на улице Московская. Здесь уложено более 600 метров тротуара, установлено освещение. Специалистам остается провести работу по озеленению.

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