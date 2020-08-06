Северо-Осетинский университет сможет принять не менее 200 зарубежных абитуриентов

ВЛАДИКАВКАЗ, 6 августа. /ТАСС/. Северо-Осетинский госуниверситет им. К. Л. Хетугарова в новом учебном году намерен принять не менее 200 иностранных абитуриентов и 100 слушателей подготовительного отделения. Об этом ТАСС сообщил ректор вуза Алан Огоев.

"Надеемся, что иностранные студенты смогут приехать, мы их ждем. Разумеется, все меры предосторожности и профилактические мероприятия [в связи с ситуацией с коронавирусом] продолжатся. Мы не собираемся от них отказываться. План приема мы не меняем - ожидаем не менее 200 абитуриентов на основные образовательные программы и не менее 100 слушателей на программу подготовительного отделения для иностранных граждан", - сказал Огоев.

По его словам, для слушателей подготовительного отделения будет действовать новая комбинированная программа. Они смогут выбрать и пройти первую часть программы (октябрь - декабрь) онлайн, а вторую часть - непосредственно в вузе.

Ректор также сообщил, что не все студенты смогли уехать из Северной Осетии. В общежитиях проживают в настоящее время 199 обучающихся. Для них отменена плата за проживание на время ограничительных мер по недопущению распространению коронавируса.

Он отметил, что в перспективе будет продолжена работа по развитию международного сотрудничества. "В прошлом году СОГУ заключил соглашения с четырьмя ведущими вузами Испании - Университет Алкала, университет Альфонсо Х Мудрого, университет Изабеллы I, Университет Овьедо. Мы сотрудничаем в области образовательной и научно-исследовательской деятельности, организуем академические и культурные обмены между университетами", - рассказал он.

В настоящее время СОГУ вместе с Университетом Изабеллы I (Испания) запустил онлайн-курс о Целях устойчивого развития ООН.