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В самом северном городе России выпал снег

Больше недели в городе Певек температура воздуха не поднимается выше 8 градусов тепла

ТАСС, 7 августа. Мокрый снег с дождем прошел в самом северном городе России - чукотском Певеке, сообщили ТАСС в Чукотгидромете.

"Певек сейчас находится в зоне циклона, и температура воздуха уже больше недели не поднималась выше +8 градусов. Когда похолодало до двух градусов тепла, в городском округе прошел мокрый снег с дождем", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что в ближайшее время потепления не ожидается.

Певек - самый северный город России, расположенный на Чукотке. Годовые перепады температуры составляет 80 градусов, от минус 50 зимой до плюс 30 летом.

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РоссияЧукотский автономный округ
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