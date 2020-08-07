В самом северном городе России выпал снег

ТАСС, 7 августа. Мокрый снег с дождем прошел в самом северном городе России - чукотском Певеке, сообщили ТАСС в Чукотгидромете.

"Певек сейчас находится в зоне циклона, и температура воздуха уже больше недели не поднималась выше +8 градусов. Когда похолодало до двух градусов тепла, в городском округе прошел мокрый снег с дождем", - сказали в ведомстве.

Уточняется, что в ближайшее время потепления не ожидается.

Певек - самый северный город России, расположенный на Чукотке. Годовые перепады температуры составляет 80 градусов, от минус 50 зимой до плюс 30 летом.