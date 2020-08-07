В Приморье за одну ночь выпало до 80% месячной нормы осадков

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Циклон (бывший тайфун "Хагупит"), проходящий через территорию Приморского края, за минувшую ночь принес в восточные районы 70-80% от месячной нормы осадков, сообщили ТАСС в пятницу в Приморском гидрометцентре.

"Минувшей ночью под влиянием циклона наиболее интенсивные осадки отмечались на восточном побережье Приморья. Здесь прошли дожди с количеством до 102 мм в Рудной Пристани. Всего за период прохождения циклона через Приморье в Преображении выпало 119 мм, в Находке и Партизанские - 107 мм. Эти значения соответствуют примерно 70-80% от месячной нормы", - рассказали в пресс-службе гидрометцентра.

На девяти метеостанциях края количество осадков достигло критериев опасного явления. Сейчас циклон продолжает свое движение на северо-восток через пролив Лаперуза. Его влияние на погоду края в течение дня будет ослабевать.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Приморья, паводковая обстановка, несмотря на интенсивные дожди, остается стабильной. Все реки в берегах, водность большинства рек края близка к норме. Нарушений автомобильного сообщения не зафиксировали, переливов воды через дороги нет. По информации Дальневосточной распределительной сетевой компании, в течение ночи случилось несколько незначительных отключений электричества из-за погоды, все их оперативно устранили или устраняют.

Во вторник Приморский гидрометцентр объявил на четверг и пятницу в крае штормовое предупреждение о сильных осадках, ветре и высоких волнах. Ожидалось, что в крае может выпасть до 1,5 месячной нормы осадков.

Тропический циклон "Хагупит", обрушившийся ранее на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян, нарушил автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе. Сотни поездов по многим направлениям отменили, перекрыли некоторые скоростные автомагистрали. В прибрежных районах провинции наблюдаются перебои с подачей электроэнергии в дома.