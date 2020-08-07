В Сахалинской области за сутки произошло четыре землетрясения

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 августа. /ТАСС/. Сейсмологи за последние сутки зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курильскими островами (Сахалинская область) и в Татарском проливе у Сахалина четыре землетрясения магнитудой до 3,7. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"За последние 24 часа в Сахалинской области произошли четыре землетрясения. Три сейсмособытия магнитудой до 3,7 зафиксированы рядом с Курилами, одно - между Сахалином и материком, его магнитуда составила 2,8", - сообщил собеседник агентства.

По информации сейсмологов, звонков от местных жителей по поводу ощущаемости подземных толчков пока не поступало. Угрозу цунами не объявляли. Пострадавших и разрушений нет.