В нацпарке "Земля леопарда" обнаружили новый для юга Приморья вид эдельвейса

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты нацпарка "Земля леопарда" на юге Приморья обнаружили ранее не встречавшийся на его территории вид редкого цветка эдельвейса. Ученые планируют провести исследования о его происхождении, сообщает в пятницу пресс-служба организации.

"На "Земле леопарда" обнаружен новый для нацпарка вид эдельвейса. Цветок является символом альпийских лугов, но встречен в лесу на высоте всего 600 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Один из видов эдельвейса встречается в Приморском крае вдоль побережья Японского моря, но обнаруженный на территории "Земли леопарда" к нему не относится. Ученые предполагают, что сюда он попал с территории Китая или Кореи, расположенных по соседству. Для уточнения они намерены провести исследование.

"Сфотографированный мной эдельвейс оказался не описанным ботаниками на нашей территории растением. Пока неизвестно, к какому именно виду принадлежит обнаруженный экземпляр. Среди возможных вариантов самый интересный - эдельвейс гладкочешуйный (японский)", - приводится в сообщении комментарий сотрудника отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Сторожука.

Эдельвейс распространен в высокогорных районах Европы и Азии. Известно 30 его видов. Самые популярные: альпийский, карликовый, курильский, сибирский. В Приморском крае обычно встречается эдельвейс Палибина.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока, для защиты краснокнижных крупных кошек. По последним данным, здесь был замечен 91 взрослый дальневосточный леопард и не менее 22 котят. Кроме того, в нацпарке зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра: 31 взрослый тигр и 10 котят.