В питомнике в Забайкалье посадили почти 3 млн семян сосны по нацпроекту "Экология"

ТАСС, 7 августа. Сотрудники Верхне-Читинского лесного питомника в Забайкалье посадили 2,8 млн семян сосны обыкновенной для выращивания сеянцев в рамках национального проекта "Экология", сообщила журналистам пресс-служба правительства региона.

"В этом году планируется получить около 3 млн сеянцев. Для проведения агротехнических мероприятий по выращиванию посадочного материала Верхне-Читинский лесной питомник оснащен специализированной техникой и оборудованием в рамках реализации регионального проекта "Сохранение лесов (Забайкальский край)" национального проекта "Экология", - говорится в сообщении.

Семена будут расти на площади более 2 га, полученные сеянцы предполагается рассадить на территории лесничества в 2021 году. Как уточнили в пресс-службе, в этом году выращено 905,4 тыс. сеянцев.

Восстановление лесов России - одно из 11 направлений нацпроекта "Экология", инициированного президентом Владимиром Путиным. На его реализацию планируется направить из федерального бюджета 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ будет выделено 133,8 млрд, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей.