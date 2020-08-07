Очистку мурманской Гремихи от радиоактивных отходов завершат в 2023 году

МУРМАНСК, 7августа. /ТАСС/. Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" планирует в 2023 году полностью завершить работу с жидкометаллическими реакторами атомных подводных лодок (АПЛ) на объекте Гремиха в Мурманской области. При этом в корпорации отмечают, что отработавшее топливо водо-водяных реакторов из Гремихи уже полностью вывезено.

Гремиха - бывшая база советских подлодок в Мурманской области, а также береговое хранилище отработавшего ядерного топлива. На 2024 год здесь запланирован вывод из эксплуатации сооружений и реабилитация территории.

"В настоящее время то, что остается в Гремихе, - это активные зоны жидкометаллических реакторов АПЛ. Из 10 активных зон реакторов на данный момент разобраны 7, осталось разобрать 3. Еще одна, 11-я, активная зона находилась на стенде, который использовался для отработки технологии эксплуатации установок со свинцово-висмутовым теплоносителем, этот стенд был ликвидирован, а зона доставлена в Гремиху из Ленинградской области. Разборка зоны планируется в 2023 году, тогда будет завершено обращение с жидкометаллическими реакторами", - сообщил ТАСС в госкорпорации.

По данным Росатома, отработавшее топливо водо-водяных реакторов из Гремихи уже вывезено полностью, радиоактивные отходы, за исключением высокоактивных, вывезены на 85-90%, жидкие отходы практически полностью переработаны.

"Работы ведутся с неукоснительным соблюдением всех стандартов безопасности персоналом самой высокой квалификации. Безопасность жителей поселка и нашего персонала является безусловным приоритетом", - отметили в Росатоме.

База в Гремихе была создана 1 октября 1958 года для обеспечения эксплуатации атомных подводных лодок, дислоцированных в пункте Гремиха, проведения их доковых осмотров и ремонтов, хранения отработавшего ядерного топлива атомных подводных лодок после перегрузки, а также для хранения радиоактивных отходов. По открытым данным, в Гремихе хранилось 900 отработавших тепловыделяющих сборок, а также 11 активных зон АПЛ с жидкометаллическим теплоносителем.