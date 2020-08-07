Минздрав РФ заявил, что в Дагестане не ожидаются вспышки коронавируса

УФА, 7 августа. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Республике Дагестан стабильная, новых массовых вспышек не ожидается, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, отвечая на вопрос ТАСС.

Гриднев в пятницу находится в Башкирии, на открытии нового корпуса Республиканского онкологического диспансера в Уфе.

"В Дагестане проведена просто колоссальная работа - и Министерством здравоохранения РФ, и самой республикой <...>. Сейчас ситуация стабильная, она может немного подниматься, опускаться, но такого массового [всплеска заболеваемости], как это было в начале, когда была еще проблема с диагностикой, уже не будет", - сказал Гриднев.

Он добавил, что в настоящее время лечебные учреждения Дагестана обеспечены всеми необходимыми средствами борьбы с коронавирусной инфекцией. "Хватает и лекарств, и тест-систем, и средств индивидуальной защиты", - отметил замминистра.

В апреле Дагестан вышел на второе место в России по количеству зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. По распоряжению президента РФ Владимира Путина в регионе были построены три инфекционных госпиталя в Каспийске, Дербенте и Ботаюрте (Хасавюртовский район Дагестана), также были развернуты мобильные госпитали в Ботлихе и Буйнакске. В республику были направлены бригады врачей из московских клиник, в том числе из больницы в Коммунарке, для оказания помощи в диагностике и лечении больных с коронавирусной инфекцией.

По данным оперативного штаба Дагестана, с начала пандемии в республике зарегистрировано 9 517 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 449 человек умерли, выздоровели 8 551 человек.