Трехдневный фестиваль цветов пройдет в Нальчике в начале сентября

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Фестиваль цветов пройдет с 4 по 6 сентября в центре Нальчика (Кабардино-Балкария) в рамках празднования дня города, сообщила ТАСС в пятницу директор института развития города "Арт-зал "Платформа" Оксана Шухостанова.

"Фестиваль цветов в Нальчике проводится второй раз, в этом году он пройдет не только красиво, но и познавательно. В связи с тем, что интерес к фестивалю проявило большое количество специалистов флористического искусства и ландшафтного дизайна как из Кабардино-Балкарии, так и из других регионов, программа фестиваля займет три дня - с 4 по 6 сентября", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, фестиваль будет интересен и профессионалам, и начинающим цветоводам. Запланированы лекции по ландшафтному дизайну, озеленению территорий, оформлению балконов и террас. Кроме того, традиционно будут организованы обучающие зоны и мастер-классы для взрослых и детей.

"Учитывая повышенную заинтересованность к мероприятию, мы решили продлить прием заявок до 14 августа. Будем рады встретиться с вами с 4 по 6 сентября на площади Согласия в Нальчике", - отметила Шухостанова.

В прошлом году в рамках фестиваля сотрудники Совхоза декоративных культур создали монументальный арт-объект - макет горы Эльбрус из мелкого декоративного камня, возле которого с удовольствием фотографировались зрители. В центре Нальчика прошел показ цветочных мод, выступили артисты уличных театров, а завершился фестиваль гала-концертом "Бал цветов".