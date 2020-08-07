Медвуз в Дагестане начислил выплаты студентам и ординаторам за борьбу с коронавирусом

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Руководство Дагестанского государственного медицинского университета (ДГМУ) начислило материальные поощрения студентам и ординаторам вуза, которые принимали участие в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе вуза.

"В Дагестанском государственном медицинском университете завершается начисление материального поощрения обучающимся, участвующим в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Накануне единовременное материальное поощрение получили ординаторы. В пятницу начислены выплаты студентам", - рассказ собеседник агентства.

В пресс-службе отметили, что идею создания фонда поддержки обучающихся, принимающих активное участие в борьбе с коронавирусом, предложил ректор ДГМУ Сулейман Маммаев в мае на заседании Консультативно-ресурсного центра управления. Размер фонда составил 20 млн рублей.

Всего от вуза участие в мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции принимали 112 ординаторов ДГМУ. Размер выплат зависит от объема работы и уровня подготовки обучающихся. В "красной" зоне работали 83 ординатора, средняя начисленная сумма выплаты на человека равна 55 тыс. рублей. В качестве волонтеров работали 29 ординаторов, средняя начисленная сумма на ординатора - 22,5 тыс. рублей.

Что касается студентов, то участие в борьбе с коронавирусом принимали 428 человек, из них 245 человек работали в "красной" зоне. Средний размер выплат студентам в "красной" зоне составил 40,7 тыс. рублей. Средний размер выплат волонтерам составил 16,4 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что Дагестанский государственный медицинский университет проводит дистанционную подготовку медиков республики для борьбы с коронавирусной инфекцией. Помимо лекционного курса, который читают ведущие специалисты ДГМУ, обучающимся демонстрируют видеоролики с практическими навыками, необходимыми для работы в инфекционном очаге, для них проводят инструктаж по технике безопасности. Кроме того, с ними изучают Временные методические рекомендации Минздрава России, работать в соответствии с которыми должен любой специалист с высшим медицинским образованием. В конце проходит аттестация в виде тестирования.