Эксперт рассказал, как повысить эффективность инвестиций в СКФО

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Привлечение крупных российских институтов развития к реализации инвестиционных проектов на Северном Кавказе сможет повысить их эффективность, а договоренности о прозрачных условиях совместной работы помогут повысить интерес инвесторов к участию в частно-государственном партнерстве. Такое мнение выразила директор Центра дополнительного образования Северо-Кавказского института РАНХиГС, кандидат политических наук Екатерина Агеева.

В четверг полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в ходе поездки в Кабардино-Балкарию предложил привлекать крупные институты развития, в том числе Российский фонд прямых инвестиций, для финансирования проектов на Северном Кавказе. Во время рабочей поездки по региону он заявил, что мандат Фонда развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в группу ВЭБ.РФ) также может быть расширен на макрорегион.

"Крупные институты развития на Северном Кавказе однозначно нужны, потому что часто возникает ситуация, что, даже когда мы готовы развивать систему частно-государственного партнерства, частные инвесторы не готовы это делать в открытую - когда все прозрачно, есть риск попадания под различные проверки, контрольно-надзорные мероприятия и т. д., а крупным частным инвесторам этого не очень хочется. Если речь будет идти о совместной прозрачной работе государства и крупных структур, если будут изначальные договоренности "на берегу", если они изначально договорятся о своих будущих действиях, то это будет более эффективно", - сказала Агеева ТАСС.

При этом она отметила, что варианты участия государства в реализации инвестиционных проектов необходимо просчитывать с учетом особенностей каждого региона.

"Не может быть единой методики, каждый регион и каждый федеральный округ обладают определенными особенностями, и нужно, наверное, подключать экспертов от конкретного региона и просчитывать все возможные варианты. Такая проблема была, например, у Минкавказа - очень многие задачи были недостаточно просчитаны, либо не доведены должным образом до исполнителя. При этом единая методика однозначно должна быть с точки зрения контроля, а методика вложений, инвестиций в любом случае должна просчитываться отдельно для каждого региона и проекта", - пояснила эксперт.

Она также добавила, что государство заинтересовано в поиске новых эффективных механизмов реализации инвестпроектов в регионах, в том числе в рамках национальных проектов. "Сейчас в любом случае будут пересматриваться национальные проекты, и конечно, будут пересматриваться те субъекты, которые будут готовы инвестировать, в том числе в нацпроекты. Естественно, сейчас руководство ищет пути, которые бы наполнили эти национальные проекты конкретикой", - отметила собеседница агентства.