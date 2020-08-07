Фамильные башни в горах Северной Осетии начнут передавать прямым потомкам

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Фамильные башни в Мамисонском ущелье Северной Осетии начнут передавать в безвозмездное пользование потомкам. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания под председательством премьера республики Таймураза Тускаева.

"Разработан алгоритм, включающий в себя определенные действия для того, чтобы башни были переданы в безвозмездное пользование фамилиям выходцев из Мамисонского ущелья. Согласно законодательству, объекты культурного наследия могут передаваться только юридическим лицам, и для получения такого правового статуса нужно образовать фамильные объединения и зарегистрироваться соответствующим способом", - сказала председатель комитета по охране и использованию объектов культурного наследия республики Эмилия Агаева.

Она отметила, что первые три фамилии уже прошли указанные процедуры. На территории Мамисонского ущелья в настоящее время строится всесезонный горно-рекреационный комплекс "Мамисон". По словам премьера, одной из важных задач является сохранение там богатого культурного и исторического наследия.

Помимо башен на территории ущелья находится большое количество архитектурных памятников истории. Степень их разрушения разнится, и если бывшие жилые строения будут восстанавливаться, то профильный комитет намерен контролировать данный процесс и добиваться воссоздания исторического облика. При этом четко обозначен перечень используемых материалов - дерево, природный водный камень и металл.

"Нужно полностью изучить все объекты и обозначить предстоящий перечень работ. Обозначены детальные подходы к исполнению первоочередной задачи, связанной с реализацией концепции архитектурного облика комплекса Мамисон", - сказал Тускаев, отметив, что это направление должно быть в центре ежедневного внимания властей.