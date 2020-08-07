Впервые на молодежном форуме "Машук" организуют прямые трансляции из Москвы

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Прямые трансляции из Москвы будут организованы во время проведения мероприятий Северо-Кавказского молодежного форума "Машук" в 2020 году. Онлайн-формат позволил привлечь к проведению форума спикеров, которые ранее по разным причинам не могли посетить его очно, сообщил в пятницу директор форума Владимир Кайванов.

"Мы будем вещать из трех студий - города Пятигорска, города Ставрополя и города Москвы. Мы решили максимально использовать плюсы онлайна.Те тренеры, которые ранее не приезжали на форум по каким-то причинам, в этом году в режиме онлайн готовы для нас вещать", - сказал он во время общения с федеральными участниками, трансляция которого велась в социальной сети "ВКонтакте".

Заранее все участники форума пройдут обучение по использованию цифровых платформ, применяемых для организации "Машука" в 2020 году. "На форум "Машук" подали 4 534 заявки из 80 регионов Российской Федерации, у нас самая большая федеральная смена. Форум "Машук" станет самым большим молодежным онлайн-форумом страны", - отметил Кайванов.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.