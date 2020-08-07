Минсельхоз КБР заявил, что производство овощей в регионе в 3 раза превышает потребность

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Валовые сборы овощей в Кабардино-Балкарии за 6 лет выросли почти на 20%. На данный момент их производство втрое превышает потребности региона, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минсельхоза КБР.

"В Кабардино-Балкарии за последние 6 лет валовые сборы овощей увеличились почти на 20%, урожайность овощных культур выросла на 35%", - заявил министр сельского хозяйства республики Хасан Сижажев во время заседания оперативного штаба по ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

По его словам, при средней годовой потребности республики в 121 тыс. тонн валовой сбор овощей в 2019 году составил 404 тыс. тонн, или в 3 раза больше потребности, из них переработано порядка 230 тыс. тонн. "В этом году планируем собрать свыше 480 тыс. тонн различных овощей, или 115% к прошлому году. Судя по текущей уборочной кампании, этот показатель мы достигнем", - отметил Сижажев, слова которого приводит пресс-служба. Он напомнил, что свежие овощи из республики поставляют во многие субъекты России.

В региональном министерстве подчеркнули, что республика также добилась положительных результатов в переработке овощей, занимая первое место в этом сегменте в СКФО. Кроме того, КБР входит в тройку лидеров России по производству плодоовощных консервов.

В 2019 году в Кабардино-Балкарии произведено 330 млн условных банок плодоовощных консервов, из них свыше 200 млн банок поставляют в регионы России.