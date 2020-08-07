Фонд урегулирования обязательств застройщика перед дольщиками намерены создать в Дагестане

МАХАЧКАЛА. 7 августа. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют создать фонд по урегулированию обязательств застройщика перед участниками долевого строительства, учредителем фонда будет региональный Минстрой. Об этом сообщил в пятницу председатель правительства Дагестана Артем Здунов.

"В Дагестане будет создан региональный фонд по урегулированию обязательств застройщика перед участниками долевого строительства. Учредителем фонда выступит министерство строительства и ЖКХ Республики Дагестан. Согласно подписанному постановлению за №161 от 4 августа 2020 года, новая структура возьмет на себя обязательства застройщиков-банкротов по достройке проблемных домов. Они будут достраиваться за счет федеральных и республиканских средств", - написал на своей странице в Instagram глава правительства республики.

По его словам, в настоящее время в Единый реестр проблемных объектов на федеральном уровне включено 20 домов по пяти строительным компаниям, строящихся на территории Дагестан, общий объем жилой площади этих домов составляет 93 тыс. кв. м.

"Правительству Дагестана предстоит определить наблюдательный совет регионального фонда с назначением руководителя. Набсовет принимает решения о способе восстановления прав пострадавших граждан через механизмы фонда - путем завершения строительства или выплаты компенсаций", - заключил Здунов.