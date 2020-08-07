Консультантов по финансовой грамотности для всех муниципалитетов подготовят в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Обучение консультантов по финансовой грамотности, которые будут работать в администрациях всех муниципальных образований Дагестана, начнется в режиме онлайн осенью этого года на базе Дагестанского государственного университета народного хозяйства (ДГУНХ), в этом году планируется подготовить 52 специалиста, сообщил ТАСС ректор университета Яхья Бучаев.

"Нам было поручение от Национального Банка РФ (отделения в республике - прим. ТАСС) и правительства Республике Дагестан провести курс обучения для консультантов по финансовой грамотности, которые будут работать как представители наших финансовых регуляторов в муниципальных образованиях республики. В этом году планируется подготовить 52 таких специалиста для каждого муниципального образования. Мы планировали очные курсы, из-за пандемии они отменились, но программа уже согласована, утверждена со всеми заказчиками, сейчас мы записываем видеолекции, чтобы с сентября-октября провести такое обучение в онлайн-формате", - сказал Бучаев.

Он отметил, что программа по основам финансовой грамотности активно реализуется в Дагестане на протяжении нескольких лет.

"Идут курсы, работают мобильные группы, к которым подключаются также вузовские преподаватели. Мы провели очень масштабный проект для учителей школ республики - в прошлом году 500 учителей на нашей базе прошли обучение с тем, чтобы уже в школах они могли вести занятия по основам финансовой грамотности для своих учеников. Сейчас планируется подготовить консультантов, которые на местах, в муниципалитетах, при местных администрациях будут курировать эту работу, чтобы любой желающий мог прийти и получить квалифицированную консультацию", - пояснил собеседник агентства.

Также, по его словам, в этом году на базе университета предполагается провести онлайн-обучение по основам бережливого производства. "ГК "Росатом" активно внедряет эту систему на производственных предприятиях, сейчас ее адаптировали к деятельности органов государственной и муниципальной власти и социальной сферы - проект называется "Бережливое правительство". На базе нашего университета сейчас также записывается и оцифровывается курс видеолекций, который будет запущен в сентябре-октябре", - рассказал ректор ДГУНХ.