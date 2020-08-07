В Карачаево-Черкесии началась реконструкция самой высокогорной линии электропередач

ЧЕРКЕССК, 7 августа. /ТАСС/. Сотрудники "Россети Северный Кавказ" начали реконструкцию линии электропередачи 35 кВ "Бичесын - Поляна", которая является самой высокогорной в Карачаево-Черкесии, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"Россети Северный Кавказ" приступили к реконструкции самой высокогорной в Карачаево-Черкесии линии электропередачи 35 кВ "Бичесын - Поляна". Энергообъект, протяженность которого составляет порядка 26 километров, проходит по территории Карачаевского и Малокарачаевского районов республики по высокогорному плато Бичесын и Худескому ущелью на западном крыле северных склонов Главного Кавказского хребта", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что перепад высот, на которых будут проводиться работы, варьируется от 1 248 до 2 320 метров над уровнем моря. Линия была введена в работу более 40 лет назад, она стоит на уже изношенных деревянных опорах. В рамках реконструкции опоры заменят на металлические, почти в два раза будет увеличено сечение провода. Работы позволят повысить надежность энергоснабжения в двух районах республики, где проживают около 70 тыс. человек. Реконструкция будет проводиться в два этапа, работы планируется завершить в 2022 году.