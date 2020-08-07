Новый водовод проложили в поселение Крыма, где после пересыхания скважины ввели ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты "Воды Крыма" завершили строительство водовода в Мирновском сельском поселении, где после пересыхания единственной скважины действует режим ЧС. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Около 2 тыс. жителей в начале недели остались без питьевой воды в связи с понижением дебитного уровня воды в скважине №4553 в селе Богдановка. Для них был организован ежедневный подвоз воды.

"Завершено строительство водовода. Специалисты "Воды Крыма" выполнили промывку системы и заполнили ее водой. При этом жителям пока не рекомендуется использовать воду из кранов для питья, поскольку в трубах еще могут быть остатки хлора", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что полностью восстановить водоснабжение населенного пункта планируется к утру субботы.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова.