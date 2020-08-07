Частным детсадам Северной Осетии выделят 9 млн рублей по нацпроекту

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 августа. /ТАСС/. Четыре частных детских сада в Северной Осетии получат 9 млн рублей по нацпроекту "Демография". Об этом ТАСС сообщила в пятницу министр образования и науки республики Людмила Башарина.

"Девять миллионов рублей получат четыре частных детсада для создания дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. Одним из условий получения субсидии для частных детских садов было установление родительской платы не выше максимального размера муниципальных и государственных дошкольных образовательных организаций. Претендовать на новые места в частных садах смогут дети, которые стоят в очереди в государственные и муниципальные детские сады", - сказала министр.

Денежные средства в виде субсидии из федерального бюджета будут направлены на создание 74 мест для детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" национального проекта "Демография". Соглашение о предоставлении субсидии подписано между правительством РСО-Алания и Министерством просвещения РФ.

По итогам конкурса отбора субсидии получат частные дошкольные учреждения "Заря", "АБВГДЕЙКА", "Центр развития ребенка - детский сад "Росинка", "Яхонт".

Средства субсидии частные детские сады смогут направить на материально-техническое оснащение новых групп, на покупку средств обучения и воспитания.

В 2020 году по нацпроекту "Демография" для детей дошкольного возраста будет построен детский сад в городе Беслан на 230 мест, а также четыре пристройки к дошкольным образовательным учреждениям - два в городе Владикавказ по 55 мест, один - в селении Красногор на 20 мест и один - в селении Иран на 20 мест.