Детские профилактические отделения откроют в девяти медучреждениях Ставрополья к 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. Девять детских профилактических отделений начнут работу на базе медицинских организаций Ставрополья до конца 2021 года. В регионе уже работают три подобных отделения, сообщили журналистам в пятницу в правительстве края.

"В Ставропольском крае активно развивается сеть детских профилактических отделений. В 2020 году будут созданы три профилактических детских отделения <…> В прошлом году уже начали действовать три детских профилактических отделения в Невинномысской районной больнице и поликлиниках Ставрополя и Пятигорска. В следующем году в регионе планируется открыть еще три отделения, доведя общее число профилактических центров до девяти", - говорится в сообщении.

Планируется, что в 2020 году детские профилактические отделения откроются в Ставрополе, Кисловодске и Ессентуках. "Их основная деятельность основывается на популяризации медицинских и гигиенических знаний среди детей и родителей, формировании здорового образа жизни, гигиеническое воспитание детей и подростков. Отделения ведут патронажную и диспансерную работу, проводят плановую вакцинацию детей", - уточняется в сообщении.

Развитие сети профилактических центров для детей в крае идет по национальному проекту "Здравоохранение". Региональный проект "Развитие детского здравоохранения" предполагает совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям, повышение доступности и качества медицинской помощи.