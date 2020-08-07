Горы-лакколиты в миниатюре создадут в курортном городе на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 7 августа. /ТАСС/. "Остров Гулливеров" появится в курортном городе Железноводске на Ставрополье. На площадке будут установлены шесть гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод, которые можно будет подробно рассмотреть, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Остров Гулливеров" возводят в Железноводске. Шесть гор-лакколитов Кавказских Минеральных Вод "строят" на курортной набережной, <…> скульпторы по чертежам воссоздают точные копии кавминводских гор", - говорится в сообщении.

На территории курортного региона Кавказских Минеральных Вод находятся 17 гор-лакколитов, которые являются недообразовавшимися вулканами. В миниатюре будут выполнены несколько из них - горы Железная, Бештау, Медовая, Машук, Развалка и Змейка. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации города, остров будет интерактивным, туристы смогут прогуляться по нему и точно рассмотреть все детали. Высотой горы будут примерно до трех метров.

"Специалисты уже начали оформлять поверхности миниатюрных лакколитов, также каждая гора будет архитектурно подсвечена. Кроме того, планируем, что в скором времени "Остров Гулливеров" дополнится еще и нашими достопримечательностями - миниатюрной Пушкинской галереей, макетами зданий санаториев", - цитирует пресс-служба главу города Евгения Моисеева.

Остров миниатюр создается на курортном озере в Железноводске, которое благоустраивают по нацпроекту "Комфортная городская среда". На берегу озера обустраивают оздоровительный комплекс с тренажерами на открытом воздухе, зону для купания и загара, детские игровые площадки, арт-объекты. В озере на протяжении последних 20 лет было запрещено купаться, но благоустройство территории и очищение водоема позволит организовать полноценный пляж.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.