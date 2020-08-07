Федеральную программу улучшения экологии Эльбруса разработает ФАР

НАЛЬЧИК, 7 августа. /ТАСС/. Федерация альпинизма России (ФАР) планирует разработать федеральную целевую программу, которая поможет улучшить экологию Эльбруса. Инициативу обсудили с главой Кабардино-Балкарской Республики (КБР) Казбеком Коковым, который поддержал необходимость подобного документа, сообщил в пятницу ТАСС президент ФАР Алексей Слотюк.

Высота Эльбруса достигает 5642 метров над уровнем моря. Ежегодно курорт, расположенный на его склонах, принимает сотни тысяч туристов, а на вершину, по подсчетам ФАР, поднимается не менее 10 тыс. альпинистов. На склонах горы остается мусор, который не удается убрать полностью.

"Мы обсудили с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым перспективы развития альпинизма в регионе. Также в ходе встречи были затронуты вопросы улучшения экологии Эльбруса. ФАР планирует разработать федеральную целевую программу с помощью которой станет возможным решить копившиеся там годами проблемы", - сказал Слотюк.

Он отметил, что в ближайшее время будет детально проанализировано состояние склонов горы и количество накопленного мусора, рассмотрена возможность обустройства очистных сооружений и многое другое. "Для этого мы подготовим визуальный материал, чтобы на фото- и видеоматериалах показать как много накоплено мусора на разных высотах, и что с этим нужно что-то делать в срочном порядке", - добавил он.