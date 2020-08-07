В Дагестанском университете проведут капремонт на всех 19 объектах вуза

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт впервые за 50 лет проведут в Дагестанском государственном университете на всех 19 объектах вуза, в том числе в общежитиях, где к 1 сентября число мест будет увеличено на 25%. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Впервые за 50 лет в вузе реализуется такая глобальная программа по обновлению и модернизации помещений, инфраструктуры, коммуникаций. В программу ремонта вошли 19 зданий образовательного учреждения, в некоторых корпусах еще ни разу не было ремонта с момента их ввода в строй. В рамках работ будет произведен ремонт общежитий, что позволит расширить коечный фонд еще на 207 мест, сейчас их 850", - сказал ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов, которого цитирует пресс-служба. По его словам, программа работ была утверждена на ученом совете университета в марте и поддержана Министерством науки и высшего образования РФ.

В пресс-службе подчеркнули, что корпуса вуза давно уже требовали радикального ремонта. "Капитальный ремонт распространяется на многочисленные помещения подразделений ДГУ, и учебные, и научные, жилые, рекреационные", - уточнили в вузе.

Обновляются в ДГУ не только внутренние помещения, проводится ремонт участка теплотрассы и водопровода, и системы отопления объемом более 5 тыс. погонных метров. Кроме того, новую жизнь получат фасадов 12 зданий Дагестанского госуниверситета, кровли нескольких учебных корпусов.

Предварительно было проведено техническое обследование объектов, составлены дефектные акты и сметные документации. Износ зданий на момент обследования составлял от 20% до 90%, самое изношенное - дворец спорта и ряд учебных корпусов.

"На данный момент капитальный ремонт ведется на 18 объектах ДГУ. Внимание уделяется не только обновлению стен и коммуникаций, но и организации доступной среды, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Основная часть работ будет завершена уже к 1 сентября 2020 года, часть - к концу этого года", - сказал ректор ДГУ.

О вузе

Дагестанский государственный университет является старейшим и крупнейшим вузом республики, основанным в 1931 году. ДГУ - это крупный учебный, научный и культурный центр, который осуществляет подготовку специалистов на всех уровнях вузовского, довузовского, послевузовского и дополнительного образования по широкому спектру естественно-научных, гуманитарных, экономических, технических специальностей и направлений.

Инновационная учебно-научная и организационная структура включает 18 факультетов, 98 кафедр, четыре филиала, два музея, фундаментальную библиотеку, биологическую станцию, планетарий и другие структурные научно-образовательные учреждения.