Вологодские власти углубят дно Северной Двины, чтобы снизить риск паводков

ТАСС, 8 августа. Власти Вологодской области до конца лета проведут углубление дна реки Северная Двина, чтобы снизить риск возникновения паводков. Об этом в субботу сообщила пресс-служба правительства региона.

"В середине августа в Великоустюгском районе продолжатся работы по срезке перекатов. Эти и ряд проведенных мероприятий впоследствии позволят предотвратить появление ледовых заторов во время паводка, снизить уровни воды в половодье, а значит обеспечить безопасность. Места проведения работ по дноуглублению Северной Двины в Великоустюгском районе проинспектировал заместитель губернатора Виктор Рябишин", - отмечается в сообщении.

Ранее губернатор Олег Кувшинников отмечал, что подтопление территорий - наибольший риск для области, происходят они весной и осенью из-за высокого уровня воды и переувлажнения почв. В этом году, по данным властей региона, подтопленными оказались 13 территорий районов. Вместе с МЧС и другими службами власти оказывали населению помощь, в том числе просушивали дома, доставляли продукты, воду, лекарства. При этом, по наблюдениям чиновников, количество зон подтопления в области и попадающих в них районов постоянно расширяется, если в 2012 году было 12 муниципалитетов, то в 2020 году уже 17.

По данным пресс-службы, всего от Великого Устюга до Котласа насчитывалось 17 затороопасных перекатов, 11 из них - на территории Великоустюгского района. В основном ледовые массы при прохождении паводка останавливаются на песчаных наносах и намывах песка. По словам Рябишина, после среза "наносных явлений" дно русла Северной Двины будет несколько раз обследовано в разные сезоны, чтобы понимать, как будет вести себя река во время паводка.

"Сейчас мы находимся на перекатах Верхний Аристовский и Средний Аристовский, здесь выполнены проектные работы, это федеральная составляющая. Определен исполнитель, который сейчас готовит все необходимое оборудование, чтобы выполнить подрезку этих двух перекатов. Ему предстоит извлечь порядка 250 тыс. кубов песка. Проект будет выполняться в течение двух лет. Уже есть договоренность губернатора области и Министра природных ресурсов и экологии РФ, что после окончания работ по срезке этих двух перекатов пройдут мероприятия по удалению еще четырех", - цитирует пресс-служба слова вице-губернатора.

В ноябре 2019 года в Вологодской области выпала месячная норма осадков, в трех районах она была превышена в 1,5 раза, в Вологде и Вологодском районе - в 2,5 раза. В результате веерных отключений электроснабжения без света остались 586 населенных пунктов, 28 тыс. жителей в девяти районах.