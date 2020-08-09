Эвенки из девяти регионов России создадут общероссийский национальный союз

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Учредительный съезд Союза эвенков России планируется провести в августе - сентябре в Красноярске. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Артур Гаюльский.

"Планируется, что в Красноярск приедут эвенки из девяти регионов России для проведения учредительного собрания Союза эвенков России", - сообщил Гаюльский, добавив, что проведение съезда запланировано на конец августа - начало сентября, но будет зависеть от эпидемиологической обстановки и действующих ограничений.

В союзе будут представлены эвенки с территорий их проживания в Сибири и на Дальнем Востоке - Красноярского края, Якутии, Бурятии, Забайкальского и Хабаровского краев, Томской, Иркутской, Амурской и Сахалинской областей.

Целью союза станет сохранение языка и культурных традиций эвенков. Кроме того, организация поможет в налаживании деловых связей, в том числе международных. "Будем собирать бизнес в традиционных отраслях (для коренных народов Севера), приглашать компании из Китая и Монголии, там тоже эвенки проживают, чтобы предприниматели могли найти друг друга", - отметил Гаюльский.

Эвенки - коренной народ Восточной Сибири. Кроме Сибири, они проживают в регионах Дальнего Востока. Всего в России живут порядка 37 тыс. эвенков, еще около 40 тыс. представителей этой национальности проживают в Китае, около тысячи - в Монголии.