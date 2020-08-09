В Крыму пройдет молодежный яхтенный поход, посвященный 75-летию Победы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Крымские юнги примут участие в молодежном яхтенном походе "Юнармейская миля", сообщила в воскресенье пресс-служба госкомитета молодежной политики Крыма.

"Поход проводится в период с 13 по 17 августа 2020 года по маршруту Ялта - Феодосия - Керчь. В составе взрослых экипажей яхт участвует молодежь старше 15 лет: юнги профильного (морского и речного) направления КРО ВВПОД "Юнармия", - говорится в сообщении.

Поход проводится в рамках программы мероприятий "Года памяти и славы России" и посвящен 75-летию Победы, а также 230-летию Керченского морского сражения и 175-летию создания Русского географического общества.

"По маршруту похода планируются совместные патриотические мероприятия молодежи, в том числе возложение цветов на месте потопления фашистами в 1941 году санитарного транспорта "Армения", а также совместное возложение цветов на воду с борта яхт 17 августа на траверзе мемориала Керченско-Эльтигенской десантной операции "Парус", - отмечается в сообщении.

В госкомитете добавили, что молодые участники похода получат яхтенную практику, сформируют навыки мореплавания и безопасности. А целью похода станет возрождение исторических морских традиций и популяризация морского парусного спорта среди детей в Крыму.