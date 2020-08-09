Молодежь Ставрополья представит около 300 проектов на форуме "Машук"

СТАВРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. 750 человек представят Ставропольский край на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук - 2020", который впервые пройдет в онлайн-формате. Ожидается, что молодежь края представит около 300 проектов для участия в грантовом конкурсе форума, сообщила ТАСС руководитель делегации региона Анна Тартышева.

"Ориентируемся, что от Ставропольского края за все три смены будет [представлено] около 300 проектов, на данный момент пока что есть 71 одна заявка, о которых нам уже точно известно. Проекты очень интересные, инновационные, разносторонние - начиная от экологических, добровольческих, заканчивая предпринимательскими. Спектр тематик очень широк", - сказала она.

Период ограничений из-за пандемии и временный переход на дистанционную работу и обучение нашел свое отражение в проектах участников. "Очень многие мероприятия нашли себя в онлайн-формате проведения, много проектов, которые предусматривают такой формат. Есть также проекты, которые направлены на реализацию в 2021 году очно", - отметила Тартышева.

На участие в форуме в 2020 году поступило 1 150 заявок из Ставропольского края. Участниками трех смен по результатам отборов станут 750 молодых жителей Ставрополья. "[Онлайн-формат форума] - это что-то новое и интересное, но все любят "Машук" и любят поляну, все, конечно, хотели бы присутствовать именно там. Но это никак не помешало зарегистрироваться на онлайн-формат. Возможно, кто-то сможет попасть на четвертую очную смену", - пояснила руководитель делегации края.

Северо-Кавказский молодежный форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс. XI Северо-Кавказского молодежный онлайн-форум "Машук - 2020" пройдет с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.