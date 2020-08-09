В Севастополе прошла церемония гашения марки, посвященной юбилейному байк-шоу

СЕВАСТОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. Церемония гашения почтовой марки, выпущенной в честь 25-го байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" в Севастополе, прошла в воскресенье на главной площади города.

Гашение марки проводилось в воскресенье днем на площади Нахимова, куда сотни байкеров приехали в ходе мотопробега - традиционно он начинается во второй день байк-шоу от горы Гасфорта и заканчивается в центре Севастополе, где мотоциклисты возлагают цветы к мемориалу защитникам Севастополя 1941-1942 годов. В церемонии приняли участие руководитель Федерального агентства связи Олег Духовницкий, врио губернатора Михаил Развожаев, лидер байк-клуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург).

"Уже сегодня эти замечательные миниатюры разлетятся по всему Крыму, Севастополю, а дальше - через Почту России - по всей нашей стране, выйдут за пределы нашей Родины, таким особым образом рассказывая о замечательном мероприятии", - отметил Духовницкий. Врио губернатора Севастополя в свою очередь отметил, что "история требует знаков" - и таким памятным знаком о юбилейном байк-шоу стала марка.

По данным оргкомитета байк-шоу, тираж марки - 117 тыс. экземпляров, и уже в воскресенье началась ее продажа в отделениях почтовой связи. На знаке, выпущенном АО "Марка", изображена символика мотоклуба "Ночные волки" и название байк-шоу "Крах Вавилона" на Георгиевской ленте - так как в этом году мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для гашения был изготовлен специальный штемпель, на котором указано число: 9 августа 2020 года.

Залдастанов поблагодарил руководителя Россвязи за создание марки и отметил, что такая же акция для байк-шоу проводилась в 2014 году - в год воссоединения Крыма с Россией. "Самые знаковые были два года: 2014 год и сейчас, 2020-й. 75 лет Победы в этом году. И еще одна победа - в 2014 году, свидетелем этой победы я тогда был, проезжал вместе с вами по Севастополю 9 мая, и тогда был тот самый День Победы - как в 1945-м", - заявил Хирург.

Байк-шоу мотоклуба "Ночные волки" впервые прошло в 1995 году. В последние годы оно проводится в Севастополе - в парке, который "Ночные волки" обустроили около горы Гасфорта на выделенном им участке земли. Байк-шоу проводится в течение двух дней. В этом году в первый день - в субботу - на этой площадке выступили группы "Ария" и "Пилот", Александр Скляр, Вадим Самойлов ("Агата Кристи") и проект "Горшенев", а также состоялось красочное представление, посвященное Победе в Великой Отечественной войне; во второй день - в воскресенье - состоялся мотопробег через весь город, а вечером запланировано продолжение рок-концерта, хедлайнером в этот день будет Валерий Кипелов.