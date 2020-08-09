83-летний участник строительства первых объектов на Эльбрусе покорил вершину

НАЛЬЧИК, 9 августа. /ТАСС/. Житель Кабардино-Балкарии (КБР) 83-летний Рамазан Джаппуев, участник строительства первых объектов на высшей точке Европы горе Эльбрус (высота 5 642 м над уровнем моря) взошел на ее вершину. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

"Сегодня 83-летний Рамазан Джаппуев взошел на восточную вершину Эльбруса. Его сопровождают сын, наш сотрудник, спасатель 1-го класса Адемей Джаппуев и дочь Саният, она медработник. Все прошло хорошо, они уже спускаются вниз", - сказал Хаджиев.

Восхождение было запланировано на 24 июля, но было перенесено из-за погодных условий.

Рамазан Джаппуев - уроженец и житель поселка Эльбрус, один из первопроходцев, построивших первые туристические и инфраструктурные объекты Приэльбрусья. Освоение горы Чегет, Терскол и склонов Эльбруса в 1960-х годах - работа отважной команды горных строителей, в числе которых работал и Рамазан Джаппуев. Восхождение он посвятил своим коллегам.