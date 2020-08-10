Лесники Бурятии будут выращивать лиственницу для лесовосстановительных работ по нацпроекту

УЛАН-УДЭ, 10 августа. /ТАСС/. Лесники Бурятии начали работы по выращиванию лиственницы для лесовосстановительных работ в тайге на территории республики по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства (РАЛХ).

"Впервые в Бурятии лесники проведут эксперимент по искусственному выращиванию лиственницы. Так лесники смогут увеличить площади восстановленных лесов в рамках нацпроекта "Экология". Уже начался сбор шишки лиственницы для переработки и получения семян в Закаменском и Джидинском районах", - сообщили в пресс-службе, добавив, что в сборе шишек принимают участие и местные жители.

Как пояснили в РАЛХ, сейчас в Бурятии для лесовосстановления выращивается только сосна, но есть районы, где это дерево приживается очень тяжело. "В рамках эксперимента будут подобраны участки именно с тем составом почвы, которой необходим для выращивания лиственницы. После обработки семена будут высеяны в новом специальном питомнике", - отметили в РАЛХ.

В этом году лесники Бурятии заготовили в 2020 году более 560 кг семян сосны для лесовосстановительных работ, перевыполнив план на 40%. Всего с учетом страхового фонда всего в республике сформирован запас семян сосны в объеме более 800 кг. Кроме того, выращено свыше 6 млн сеянцев сосны, заложено и восстановлено три лесных питомника в Баргузинском, Кабанском и Прибайкальском районе. Всего в этом году план по посадке в регионе - более 1,1 тыс. га, на данной площади лесники высадят более 4 млн саженцев сосны.

Бурятия - один из регионов, где лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой. В 2019 году в республике было зарегистрировано 598 пожаров общей площадью более 226 тыс. га, ущерб составил более 280 млн рублей. Ежегодно регион направляет средства на лесовосстановительные работы, в том числе на природных территориях, пострадавших от незаконных рубок. Лесники и волонтеры высаживают семена и сеянцы. Для восстановления лесов республика приобретает специальную технику, средства выделяются из федерального бюджета по нацпроекту "Экология".

В 2019 году регион получил по нацпроекту более 23 млн рублей, в 2020 году - 23,5 млн рублей. В прошлом году лесники Бурятии заготовили 502 кг семян, при плане 400 кг, работы по искусственному лесовосстановлению были выполнены на 802,5 га.