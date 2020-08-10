Прием заявок на участие в конкурсе "Кавказ без границ" завершится 14 августа

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Более 170 заявок подано, по последним данным, на участие в онлайн-фотоконкурсе "Кавказ без границ" для живущих или родившихся на Северном Кавказе фотографов, прием заявок завершится 14 августа, сообщили в понедельник организаторы мероприятия.

"14 августа завершается прием заявок на участие в фотоконкурсе "Кавказ без границ". В настоящее время подано 172 заявки на участие. Результаты конкурса станут известны 28 августа", - говорится в сообщении. Цель фотоконкурса, который проходит в онлайн-формате на сайте "Это Кавказ", - объединить талантливых фотографов Северо-Кавказского федерального округа, а также познакомить жителей и гостей России с богатством культурно-исторического наследия и красотой региона.

К участию в номинациях "Люди", "Город", "Село", "Пейзаж", "Спорт", "Душа Кавказа", "Кухня", "С высоты птичьего полета", "Мобильная фотография" приглашаются участники, достигшие 18 лет, родившиеся или проживающие на территории Северного Кавказа. Желающие могут отправить конкурсную заявку через форму обратной связи на сайте или на официальную почту конкурса - photo2020@tass.ru, прикрепив ссылку на свои работы.

В фотоконкурсе также есть специальная номинация от портала "Это Кавказ". Чтобы участвовать в этой номинации, необходимо опубликовать в Instagram фотографию, отметить портал "Это Кавказ" (@etokavkaz) и поставить хэштег конкурса #Кавказбезграниц. Лучшие работы будут опубликованы в аккаунте портала, именно из их числа подписчики выберут победителя.

В состав членов жюри вошли руководитель редакции фотоинформации ТАСС Григорий Дукор, фотограф, телеведущий, организатор экстремальных экспедиций Сергей Доля, фотограф, участник проекта Russian Explorers Магомед Шапиев, фотограф, заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Евгений Шивцов, фотограф, троекратный победитель медиаконкурса "Кавказ.Doc" Ренат Урусов, фотограф, автор проекта "Открывая Аланию" Михаил Гассиев, портретный фотограф, ведущая на "Русское радио Пятигорск" Ольга Дрепа, а также фотограф и основатель фотопроекта "Открытый Кавказ" Абдуллах Берсаев.

Победители фотоконкурса примут участие в торжественном открытии фотовыставки в Москве, а их работы увидят жители Санкт-Петербурга, Новосибирска, Мурманска и Ростова-на-Дону. Узнать подробнее о темах конкурсных работ, технических требованиях, а также получить заявку на участие и другую более подробную информацию можно на официальном сайте конкурса: https://photo2020.etokavkaz.ru. Фотоконкурс "Кавказ без границ" проводится Федеральным государственным унитарным предприятием "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" и Министерством экономического развития Российской Федерации при поддержке АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".