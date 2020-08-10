Отдаленные села на Дальнем Востоке обеспечат электричеством благодаря "зеленой" энергетике

ТАСС, 10 августа. Власти регионов Дальнего Востока намерены благодаря переходу на "зеленую" энергетику обеспечить стабильным и экологически чистым электричеством отдаленные села, которые не подключены к централизованной сети электроснабжения. Об этом ТАСС сообщили в руководстве дальневосточных субъектов.

В конце июля президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении сроков реализации национальных целей развития страны до 2030 года. Новые национальные цели развивают экологическую повестку и усиливают ключевые экологические задачи. В связи с этим тема развития "зеленой" энергетики получила особую актуальность.

Электричество в отдаленных селах

На Дальнем Востоке много отдаленных и труднодоступных поселений. Единая энергосистема часто не может обеспечивать их электричеством, так как строительство высоковольтных линий электропередачи, способных поставлять электроэнергию с минимальными потерями, оказывается либо невозможно из-за сурового климата, либо невыгодно. "Мы понимаем, что развитие возобновляемых источников энергии - это перспектива, поэтому правительство Приморья прорабатывает варианты замещения локальных и дорогих энергосистем - прежде всего, дизельных мощностей. Мы видим возможность внедрения ветроэнергетики, в частности, в поселке Светлая Тернейского района - сейчас там строится школа, и мы рассматриваем проект установки ветрогенератора", - сказала зампредседателя правительства Приморского края Елена Пархоменко.

Такие установки могут появиться и в приморских селах Малая Кема и Усть-Соболевка, где пока используют маленькие дизельные электростанции. "Мы работали с японцами по таким проектам, но у них высокая себестоимость оборудования, поэтому сейчас рассматриваем варианты отечественных производителей. В частности, в Воронеже есть производство турбин и "ветряков", которые могли бы стать альтернативой импортным", - добавила собеседница агентства. Ветроэнергетическая установка появится и в отдаленном поселке Усть-Камчатске на восточном побережье полуострова Камчатка. Ее строительство планируют завершить в 2021 году. После ввода установки в эксплуатацию она позволит ежегодно экономить около 110 тонн дизельного топлива.

"В Забайкальском крае (где более 20 населенных пунктов не имеют централизованного энергоснабжения - прим. ТАСС) за счет частичного использования альтернативных источников энергии планируется обеспечить электричеством отдаленные села, не подключенные к централизованной сети", - рассказали в пресс-службе краевого министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи.

К середине 2021 года в Забайкалье планируют построить 19 автономных гибридных энергоустановок, которые работают от фотоэлектрических модулей или, если солнца долго нет, от дизельного топлива. Соответствующий контракт с правительством края заключили компании "Россети Сибири" и "Хевел". Объем частных инвестиций в этот проект оценивается примерно в 600 млн рублей, срок окупаемости - 15 лет.

Строительство этих установок пройдет в 2020-2021 годах, уже в августе начнутся поставка оборудования и строительно-монтажные работы. По словам генерального директора "Россети Сибири" Павла Акилина, гибридные установки обеспечивают стабильное энергоснабжение круглый год и благодаря солнечной генерации экономят дизельное топливо. Так, энергоустановка, запущенная в 2017 году в селе Менза на юго-западе Забайкальского края, позволила сэкономить более 500 тонн топлива стоимостью около 30 млн рублей.

Развивают альтернативную энергетику и в Бурятии. Правительство республики предложило альтернативный вариант электроснабжения удаленных фермерских хозяйств, подготовлен механизм поддержки, который предусматривает выделение фермерам субсидий на покупку энергетического оборудования, необходимого для ведения хозяйственной деятельности. Кроме того, в рамках заключенных соглашений в Бурятии реализуются проекты по строительству семи солнечных электростанций, их совокупная мощность к 2022 году составит 145 МВт. Общий объем инвестиций при реализации проектов - более 13,82 млрд рублей, рассказали в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.

Реализованные проекты

Бурятия и Забайкалье - регионы, в которых до 300 солнечных дней в году. Улан-Удэ, Чита и Борзя регулярно возглавляют списки российских городов с наибольшим числом солнечных дней - до 2,8 тыс. часов в год. Неслучайно именно в этих регионах Дальнего Востока наиболее активно развивается альтернативная энергетика.

В октябре прошлого года в Чите запустили первые в Забайкалье полноценные солнечные электростанции - "Балей" и "Орловский ГОК". По данным профильного министерства, солнечный парк насчитывает примерно 98 тыс. модулей, а его общая мощность - 30 МВт. В год они вырабатывают свыше 40 млн киловатт-часов. Строительством электростанций занимался российско-австрийский консорциум, в который входят компании "Вершина Девелопмент", Core Value Capital GmbH и Green Source Consulting GmbH. Предполагается, что станции будут интегрированы как возобновляемый ресурс в единую энергосистему страны.

Пять солнечных электростанций общей мощностью 70 МВт уже работают и в районах соседней Бурятии. Ранее глава республики Алексей Цыденов заявлял, что альтернативные источники энергии с емкостями для ее наполнения - это то решение, которое может позволить развиваться сельскому хозяйству и другим видам деятельности на удаленных территориях региона.

Проекты, связанные с использованием альтернативных источников энергии, есть и в других регионах Дальнего Востока. В министерстве информационных технологий и связи Хабаровского края сообщили, что в этом регионе с 2017 года реализуют проект по созданию сети аварийной подвижной радиотелефонной связи на автомобильной дороге Лидога - Ванино. В его основе - уникальное техническое решение: объекты связи полностью функционируют на альтернативных источниках энергии (солнечные батареи, ветрогенераторы), спутниковой трансмиссии.

На автодороге уже введены 12 базовых станций сотовой связи, покрытие трассы сигналом составляет 68%. На всех базовых станциях установлены не менее 15 солнечных панелей и два ветрогенератора. В этом году запланирована установка еще двух базовых станций.

"Зеленая" энергетика в Арктике

Два региона на Дальнем Востоке, Якутия и Чукотка, входят в Арктическую зону России. Как рассказали ТАСС в проектном офисе развития Арктики, системной политики по развитию "зеленой" энергетики в Арктике нет. Но реализация проектов альтернативной энергетики имеет принципиальное значение для устойчивого развития Арктической зоны. Во-первых, переход на альтернативную энергетику поменяет структуру и объемы Северного завоза, так как сейчас практически 60% составляют мазут и уголь. Во-вторых, позволит сделать экономику арктических регионов низкоуглеродной, что будет способствовать снижению антропогенной нагрузки на хрупкую природу Арктики.

В департаменте промышленной политики Чукотского автономного округа сообщили, что в регионе для трех сел уже согласованы проекты установки солнечных батарей. "Новые источники энергии появятся в Анадырском районе на Чукотке в 2020-2021 годах. Населенные пункты для их установки выбраны с учетом данных солнечной активности на полуострове. Солнечные батареи помогут сэкономить дизельное топливо и сократить расходы на доставку топлива в населенные пункты муниципального района", - объяснил собеседник агентства.

Власти Якутии намерены развивать локальную энергетику в шести населенных пунктах в Арктике, которые изолированы от единой энергосистемы России. Их планируют обеспечить надежным энергоснабжением с использованием передовых технологий, в том числе генерации на базе возобновляемых источников энергии. Республиканские власти и компания "Русгидро" заключили соглашение о сотрудничестве при реализации этих проектов.

Как сообщала пресс-служба "Русгидро", эксплуатация ветряной электростанции в изолированном арктическом поселке Тикси в Якутии уже доказала эффективность такого оборудования в условиях экстремально низких температур. Так, зимой 2018-2019 годов температура воздуха в Тикси опускалась до 42 градусов мороза, а скорость ветра достигала 30 м/с, однако установка продолжала работать в штатном режиме.

Группа "Роснано" и управляющая компания "Энергосистемы" также запускают проект по созданию объектов возобновляемой энергетики в изолированных районах. В их автономные гибридные энергоустановки входят солнечная электростанция, дизельная установка и система накопления электроэнергии. Первые энергоустановки такого типа появятся в Якутии до конца 2021 года.