Реализация проектов ТОР "Михайловский" в Приморье позволит создать 4 тыс. рабочих мест

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/. Реализация всех проектов территории опережающего развития (ТОР) "Михайловский" в Приморье позволит создать в регионе более 4 тыс. рабочих мест, сообщили журналистам в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока в понедельник.

"ТОР "Михайловский" специализируется на размещении крупных сельскохозяйственных производств, центров глубокой переработки и логистики сельхозпродукции. Это мощный сельскохозяйственный кластер. В настоящее время резиденты реализуют 18 проектов, общий объем заявленных инвестиций составляет 82,6 млрд рублей. Реализация всех проектов позволит создать в регионе более 4 тысяч рабочих мест", - цитирует пресс-служба директора управляющей компании ТОР "Приморье" (дочернее общество АО "Корпорация развития Дальнего Востока") Василия Большакова.

Размер вложенных инвестиций составляет 22,9 млрд рублей, на предприятиях ТОР создано 1,2 тыс. рабочих мест. По словам Большакова, пять проектов по созданию свиноводческих комплексов и агроферм по выращиванию сельскохозяйственных культур инвесторы уже успешно выполнили.

В пресс-службе добавили, что компания "Русагро" начала поставку животных из Европы для заселения в свинокомплексы, первая товарная продукция будет произведена осенью 2021 года. Кроме того, в 2021 году на свиноводческих предприятиях будет работать порядка 2 тыс. сотрудников.

С 2016 года группа "Русагро" реализует на Дальнем Востоке проект по строительству комплексов мощностью 75 тыс. тонн свинины в живом весе, производства комбикорма и комплекса мясопереработки. Конфигурация проекта предусматривает создание племенной фермы на 3 тыс. чистопородных свиноматок и цех производства семени, шести свинокомплексов, рассчитанных на единовременное содержание порядка 54 тыс. голов в каждом, элеваторного комплекса на 320 тыс. тонн единовременного хранения зерна и комбикормового завода мощностью 240 тыс. тонн ежегодно, а также цеха технических полуфабрикатов, убойного производства и мясоперерабатывающего предприятия.

Территория опережающего развития

На Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями. В октябре 2019 года вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев отмечал положительную динамику привлечения инвестиций в дальневосточные ТОРы.

Специализация ТОР "Михайловский" - создание новых сельскохозяйственных и промышленных объектов. ТОР расположена на территории трех муниципальных районов Приморья (Михайловский, Спасский и Черниговский) и занимает площадь 443,8 тыс. га, в том числе 207 га - для размещения агропромышленных производств потенциальных резидентов. Ожидается, что до 2028 года общий объем инвестиций в предприятия ТОР "Михайловский" достигнет 113 млрд рублей.