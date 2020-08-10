В Ингушетии для защиты грантовых проектов форума "Машук" сделают единую онлайн-площадку

МАГАС, 10 августа. /ТАСС/. Комитет по делам молодежи Ингушетии планирует организовать для участников от региона молодежного форума "Машук", который в этом году впервые пройдет в дистанционном режиме, единую онлайн-площадку для защиты грантовых проектов. Об этом ТАСС рассказал начальник отдела социального проектирования комитета Заурбек Ведзижев.

"Мы работаем над тем, чтобы предзащита и защита проектов участников форума "Машук" прошла на одной общей площадке в режиме онлайн. Образовательные программы форума ребята будут проходить индивидуально и там, где им удобно, но вот предзащита и защита пройдут на одной площадке, которая будет обеспечена бесперебойным и высокоскоростным интернетом, во-вторых, во время предзащиты с участниками будут работать наши эксперты, чтобы помочь им, а это сотрудники Коммолодежи региона, общественные деятели, региональные и федеральные эксперты Росмолодежи от республики", - сказал Ведзижев.

По его словам, у комитета уже есть несколько площадок, одна из которых будет выбрана по принципу удобной локации для участников от региона.

"Участниками являются молодые люди из разных уголков региона, но защита в конце недели, время у нас пока есть. Точное общее количество проектов, которые будут поданы, мы пока не можем назвать, поскольку прием заявок именно на гранатовый конкурс продолжится до 15 августа включительно. Но на первую смену ребята от региона подали более 40 проектов, большинство из них идут по тематикам "Спорт", "ЗОЖ" и "Туризм", - добавил собеседник ТАСС.

Форум "Машук" проводится в Пятигорске Ставропольского края с 2010 года. В 2019 году форум проходил с 9 по 30 августа, тогда впервые на "Машуке" была организована третья смена, а число участников увеличилось до 3 тыс.

XI Северо-Кавказский молодежный онлайн-форум "Машук-2020" пройдет с 10 по 26 августа, лучшие участники по итогам первых смен попадут на четвертую очную смену, которая запланирована на сентябрь 2020 года.