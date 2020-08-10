Доходы врио главы Калужской области в 2019 году выросли до 5 млн рублей

ТАСС, 10 августа. Доходы врио губернатора Калужской области Владислава Шапши в 2019 году выросли на 313 тыс. рублей по сравнению с 2018 годом, когда он был главой города Обнинск, и составили 5 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе, опубликованные в понедельник на сайте правительства региона.

В 2018 году Шапша на должности главы администрации Обнинска заработал 4,6 млн рублей.

"Декларированный годовой доход за 2019 год - 5 001 005,31 рублей", - говорится в сообщении.

По сравнению с 2018 году у Шапши в собственности появился земельный участок площадью 857 кв. м, который ранее находился в пользовании. В остальном перечень объектов недвижимости не изменился - еще один земельный участок 527 кв. м, жилой дом 204 кв. м, квартира 56,3 кв. м, 1/3 доля квартиры 46,5 кв. м, гараж 19,8 кв. м. Ездит врио главы, как и годом ранее, на легковом автомобиле Mazda CX-5. В пользовании у него появился земельный участок 431 кв. м, следует из декларации.

Супруга врио губернатора Калужской области задекларировала 1,15 рублей дохода (в 2018 году не указала доход). В пользовании у нее две квартиры 46,5 и 56,3 кв. м. В пользовании у несовершеннолетнего ребенка, согласно документу, квартира 56,3 кв. м.

13 февраля Шапша был назначен врио губернатора Калужской области, на этом посту он сменил Анатолия Артамонова, возглавлявшего регион с 2000 года.