На Камчатке разработают социальные туры для пенсионеров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Камчатки Владимир Солодов дал поручение профильному министерству разработать программу социальных туров для пожилых жителей полуострова, сообщается на сайте краевого правительства.

"У нас открыты бассейны и начали работать загородные базы отдыха. Я прошу вернуться к вопросу о социальных турах для пенсионеров. Многие из них обращаются ко мне индивидуально и в социальных сетях с тем, что у них возникают трудности, чтобы добраться в Паратунку (поселок с термальными источниками - прим. ТАСС), в наши излюбленные места отдыха. У нас это лето выдалось хорошее, но действуют ограничения, кроме того, у многих сорвались планы по отпуску. Нужно компенсировать эти возможности, особенно жителям старшего возраста", - цитирует Солодова его пресс-служба.

Социальные туры проводят на Камчатке уже более десяти лет. Бесплатные экскурсии организуют для школьников и студентов, победивших в олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, а также для детей-сирот, талантливой молодежи, многодетных семей, людей с ограниченными физическими возможностями и ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году власти Камчатки выделили на организацию таких туров более 14 млн. рублей, участники бюджетных путешествий смогут посетить основные достопримечательности полуострова, Долину гейзеров, Курильское озеро, Авачинский, Горелый, Мутновский вулканы, отправиться на конные прогулки, побывать в национальных стойбищах.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В июне вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туристическую отрасль после пандемии.