В Крыму сформируют эксплуатационный батальон для перекачки воды в Симферополь

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ сформирует в Крыму эксплуатационный батальон для обеспечения работы 60-километрового трубопровода между двумя водохранилищами в Крыму, проложенного для снабжения водой Симферополя в засушливое время. Об этом сообщил журналистам в понедельник после церемонии пуска трубопровода заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов в начале июля 2020 года обратился за помощью к министру обороны РФ о прокладке трубопровода от Тайганского водохранилища до Симферопольского водохранилища в связи с дефицитом воды, который испытывает столица республики из-за жаркой, засушливой погоды. 11 июля в регион прибыл первый эшелон с трубами, началась прокладка водовода. 10 августа военнослужащие подразделений материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов завершили переброску воды.

"Формируется сводный эксплуатационный батальон [численностью] 180 человек, который будет заниматься эксплуатацией этого трубопровода", - сказал Булгаков. Он уточнил, что батальон распределят на три гарнизона для несения службы на трубопроводе. В таком режиме перекачка воды между водохранилищами будет вестись, пока в этом есть необходимость. "Пока проложат стационарный водовод или пойдут хорошие дожди обильные", - пояснил Булгаков.

Трубопроводные батальоны проложили 15 линий трубопроводов протяженностью по 60 км каждая. Общая протяженность трубопроводных линий между двумя водохранилищами превысила 800 км. Для подачи воды используются передвижные насосные станции, оборудованные перекачивающими насосными установками. Для решения проблемы по нехватке воды для жителей Симферополя привлекли около 600 военнослужащих и около 200 единиц инженерной техники.

В итоге в Симферопольское водохранилище будет перебрасываться до 50 тыс. кубометров воды. Это позволит практически в полном объеме удовлетворить потребность Симферополя и обеспечить жителей питьевой водой. Симферополь потребляет ежедневно 160 тыс. кубометров воды. Большую часть этого объема заместили из других источников. Всего же в год на бытовые нужды в республике расходуется около 500 млн кубометров воды.

О дефиците

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. При этом текущий год выдался очень засушливым, и вопрос о возможном дефиците воды стоит на повестке дня.