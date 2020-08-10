КБГУ примет участие в разработке новых технологий получения экологически чистых полимеров

НАЛЬЧИК, 10 августа. /ТАСС/. Центр прогрессивных материалов и аддитивных технологий Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ) совместно с корпорацией "Титан" будет разрабатывать новые технологии получения экологически чистых полимеров и композитов для автомобильной, медицинской и пищевой промышленности. Об этом ТАСС сообщила в понедельник проректор по научно-исследовательской работе вуза Светлана Хаширова.

"Ученые Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ совместно с корпорацией "Титан" и в составе научно-технического консорциума будут разрабатывать новые технологии получения экологически чистых полимеров и композитов для автомобильной, медицинской и пищевой промышленности в рамках комплексного научно-технического проекта (КНТП) полного инновационного цикла", - рассказала Хаширова.

Проект будет реализован совместно с ПК "Титан", стоимость оценивается в 14,8 млрд рублей, из которых 12 млрд вкладывает "Титан" в создание нового инновационного производства. КНТП полного инновационного цикла, в котором принимает участие КБГУ в консорциуме с Федеральным исследовательским центром "Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН", Институтом нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева РАН, МГУ и МИРЭА - Российским технологическим университетом, был единогласно поддержан советом по приоритетному направлению Стратегии научно-технологического развития РФ "Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии", отметила она.

Разработка и реализация КНТП и проектов полного инновационного цикла предусмотрены Стратегией научно-технологического развития РФ. КНТП - один из основных механизмов достижения результатов по приоритетам научно-технологического развития РФ, объединяет интересы государства, науки и бизнеса и включают в себя полный цикл, от научных разработок до выхода на рынок готовой продукции.